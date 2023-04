Santa Clara critica arbitragem. “Só é penálti no futebol português”

O treinador adjunto do Santa Clara, Luís Morgado, diz estar orgulhoso da exibição dos seus jogadores no Dragão, apesar da derrota 1-2.

“Se fossemos ver pela classificação, ninguém diria isto. Fizemos um excelente jogo e já tínhamos mostrado frente ao Sporting. Hoje voltámos a fazer um grande jogo e não é fácil aquilo que os jogadores fizeram aqui. É acreditar”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Luís Morgado criticou o árbitro pela primeira grande penalidade assinalada sobre Toni Martinez.

“A superioridade do FC Porto é evidente pela qualidade coletiva e individual do FC Porto. O que desbloqueia o jogo é um lance que não é penálti. Só é penálti no futebol português. E se fossemos 0-0 para o intervalo, seria diferente. Aquele foi um lance que só há no futebol português”.

O FC Porto derrotou o Santa Clara por 2-1.