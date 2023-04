Nota 3 para Cláudio Pereira. “Duas grandes penalidades bem assinaladas”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Cláudio Pereira, árbitro do FC Porto – Santa Clara, partida da jornada 28 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Cláudio Pereira teve “algum desacerto disciplinar”, especialmente na primeira parte do Dragão.

Paulo Pereira confirma que “Costinha pisou Eustáquio”, mas considera que o “amarelo é exagerado”. Também o amarelo a Bruno Jordão “é exagerado”.

Já em relação às grandes penalidades assinaladas a favor do FC Porto são as duas bem assinaladas: Aos 31 minutos há penálti sobre Tony Martinez, com “agarrão evidente” de Ygor Nogueira e aos 38 o mesmo Tony Martinez é tocado por Sagna (que viu injustamente o cartão).

Já na segunda parte melhorou a gestão disciplinar e a partida ficou mais simples.

Resumindo, nota 3 para a equipa de arbitragem.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto derrotou o Santa Clara, por 2-1.