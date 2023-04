Braga quer vencer para continuar a lutar por lugares cimeiros

Artur Jorge diz que esta tem sido uma das melhores épocas do Sp. Braga e frisa a ambição de vencer o Gil Vicente para poder continuar a lutar pelos lugares cimeiros da I Liga de futebol.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, comparou este Sp. Braga às equipas bracarenses treinadas por Domingos Paciência em 2009/10 e 2010/11 "pela qualidade demonstrada e pelos resultados".

"Percebo as comparações porque, em termos de números, temos feito, se não a melhor, uma das melhores épocas do Sporting de Braga e estamos ainda a sete jogos do fim e podemos alargar esses registos. Mas [esse elogio do treinador contrário] também pode ser uma forma de nos adoçar. Estando nós nos lugares de cima, podem também querer criar instabilidade pelo facto da equipa do Domingos [Paciência] ter lutado até ao fim pelo título de campeão. Nós estamos a lutar pelo segundo e terceiro e temos que continuar a ser serenos e não nos preocuparmos com a análise que fazem de nós. Se a intenção é dizer que estamos a fazer um campeonato de qualidade, com registos acima da média dentro do Sporting de Braga, concordo com isso", disse o treinador do Braga.

Os bracarenses golearam, na quarta-feira, o Nacional, da II Liga, por 5-0, na Madeira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e têm praticamente assegurada a presença na final, no último jogo oficial da temporada em Portugal.

Já o Gil Vicente não vence há mais de um mês (2-0 ao Marítimo, em casa, a 5 de março, na 23.ª jornada), somando desde então dois empates -- os dois últimos resultados - e duas derrotas, mas conseguiu vencer no Dragão frente ao FC Porto (2-1) e empatar, mais recentemente, com o Sporting (0-0, em casa).