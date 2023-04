Vítor Campelos. Momento do Benfica "pode levar para o nervosismo ou motivação"

"Temos uma meta dos 35 pontos, temos 33. Queremos chegar o mais rápido possível e pode ser já no próximo jogo. Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, por isso é que lidera o campeonato. Vai ser diferente do jogo da primeira volta, queremos mostrar que não estivemos tão bem no jogo, queremos dar uma imagem diferente", atira.

"Temos de preocupar com o que temos de fazer, há aspetos do Benfica que temos de estar atentos para explorar. O Benfica vem de duas derrotas, mas é copo meio cheio, meio vazio. Vamos ver como se vão apresentar. Pode levar para o nervosismo ou pode ser fator de motivação para retificar os últimos dois jogos", começa por dizer.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre as duas equipas, no sábado, o técnico acredita que os dois mais resultados podem ter o efeito contrário e motivar a equipa contra o Chaves.

Vítor Campelos, treinador do Desportivo de Chaves, não está convencido que as duas derrotas seguidas tenham abalado o Benfica.

Renovação a ser discutida

O treinador tem sido associado a uma saída para Inglaterra e está em fim de contrato com o Chaves. Campelos assume que está em negociações com a SAD transmontana.

"Temos falado. As pessoas sabem que gosto de estar cá, sinto-me muito bem, mas sou ambicioso e tenho de estar aberto a todas as possibilidades. Compreendo que administração queira começar a preparar a próxima época. Temos conversado, em breve as coisas poderão ficar resolvidas", termina.

Em declarações à Renascença, o presidente da SAD assumiu que espera manter o treinador, mas compreende que o técnico queira dar o salto.

"Acredito que não vai ser um problema. Mas se for, fico satisfeito por isso, pelo treinador chegar a voos mais altos e ir para um projeto com outras ambições. Não estou a pensar nisso agora, queremos os 35, 36 pontos. Depois, vamos sentar e fechar o contrato com o treinador. De repente, pode chegar um convite para ir para um campeonato inglês, ou para outro com outras ambições", disse Francisco José Carvalho.