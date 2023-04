Clubes portugueses têm de ter "condições similares" aos competidores europeus

A Liga de Clubes não esconde preocupação pela perda de uma entrada direta na Liga dos Campeões, a partir da época 2024-2025, depois de Portugal ter caído para o sétimo lugar no ranking de clubes da UEFA.

Há muito que a Liga Portugal se bate junto do Governo por um alívio da carga fiscal sobre os clubes portugueses que lhes permita estar num patamar competitivo mais próximo das grandes ligas europeias.

Uma reivindicação que redobra de significado após a ultrapassagem dos Países Baixos. O diretor executivo da Liga resume em números um dos problemas do futebol português na UEFA.

“92% dos pontos conquistados pelas equipas portuguesas nos últimos cinco anos foram conquistados por apenas quatro clubes. É preciso que mais clubes consigam fazer mais pontos, mas para isso também é preciso que os clubes tenham mais condições e condições similares aos seus competidores internacionais. O Estado tem aqui também uma palavra muito importante”, disse Tiago Madureira.

Relativamente à ultrapassagem pelos holandeses no ranking da UEFA, Tiago Madureira faz notar a distorção provocada pela entrada em vigor da Liga Conferência.

“Não fomenta um equilíbrio e uma justiça tendo em conta que os pontos conquistados num jogo da Liga Conferência valem o mesmo que a Liga dos Campeões. Para termos noção, os neerlandeses o ano passado conseguiram conquistar 75% dos seus pontos na Liga Conferência e este ano, no total de pontos que conquistaram 84% dos pontos foram conquistados na Liga Europa ou na Liga Conferência, quando as equipas portuguesas fizeram 75% na Champions”, acrescentou.

“Todo o sistema está um pouco distorcido”, reforça Madureira.

Portugal foi ultrapassado pelos Países Baixos no ranking da UEFA e perde uma equipa de entrada direta na Liga dos Campeões a partir de 2024/25.

As derrotas de Benfica e Sporting diante de equipas italianas, a que se junta o triunfo do Feyenoord, sentenciaram a sorte dos clubes portugueses. Portugal já não sai do sétimo lugar.

Contas feitas, a partir de 2024/2025, Portugal só vai colocar duas equipas na Liga dos Campeões: o campeão nacional diretamente na fase de grupos e o vice-campeão na terceira pré-eliminatória.

As restantes três vagas europeias vão duas para a Liga Europa e uma para Liga Conferência.

Por sua vez, o vencedor da Taça de Portugal vai ter entrada direta na fase de grupos e o terceiro da Liga entrará na fase de qualificação da Liga Europa. Caso o vencedor da Taça seja o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro entrará diretamente na fase de grupos.

À Liga Conferência irá o quarto classificado do campeonato (se o vencedor da Taça for à Liga Europa) ou quinto (se o vencedor da Taça for um dos dois primeiros da Liga).