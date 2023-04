Accioly: "Não há más alturas para se fazer história"

Accioly, treinador do Santa Clara, acredita que "não há más alturas para se fazer história". Os açorianos estão no último lugar da I Liga, mas querem repetir o bom resultado frente ao FC Porto, depois de um empate na primeira volta nos Açores.

"Não há más alturas para se fazer história. Queremos repetir o que fizemos na primeira volta, uma equipa comprometida e aguerrida. Sabemos do elevado grau de dificuldade do jogo, mas de certeza que vamos dar o nosso melhor e desempenhar bem as nossas funções", atira.

O brasileiro substituiu Jorge Simão no início de março e o Santa Clara perdeu os cinco jogos com Accioly no comando técnico.

Apesar dos maus resultados, o técnico tem visto pontos positivos nas exibições.

"Apesar dos objetivos pontuais não estarem a ser concretizados em vitórias, a equipa está a evoluir, temos de manter este padrão que os jogadores estão a apresentar. Vamos continuar a trabalhar enquanto houver esperança", termina.

O FC Porto-Santa Clara está marcado para este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.