Chaves vai "tentar conseguir uma vitória" na receção ao Benfica

O Desportivo de Chaves sonha com uma vitória frente ao Benfica. Apesar do momento negativo da equipa encarnada, o presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, acredita que nunca é boa altura para defrontar as águias.

"Nunca há uma altura ideal para defrontar o Benfica. É sempre uma equipa muito forte, vai criar muitas dificuldades, mas o Chaves tem demonstrado que gosta de jogar o jogo pelo jogo. Vamos tentar conseguir uma vitória com o Benfica. Criámos dificuldades ao Porto, Sporting e Braga. Queremos golos e espetáculo, o estádio vai estar cheio e queremos um grande jogo", diz, em Bola Branca.

Os encarnados têm sete pontos de vantagem para os dragões quando faltam sete jornadas para o final.

Depois das duas derrotas do Benfica, o líder da SAD flaviense não sabe o que se pode esperar da equipa de Roger Schmidt: "Só quando o árbitro apitar é que se vai saber o que vai acontecer. O Benfica pode entrar muito forte como pode sentir as derrotas. Nunca se sabe, temos é de entrar fortes e concentrados".

Recém-promovido à I Liga, o Chaves está a fazer uma época tranquila, no 12.º lugar, já com 33 pontos.

"Foi uma temporada tranquila, estamos na iminência de garantir a manutenção, faltam dois ou três pontos. Foi um ano tranquilo, fizemos uma boa época e com bom futebol. Vamos focar-nos na próxima época e começar a prepará-la", atira.

O Desportivo de Chaves-Benfica joga-se este sábado, às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.