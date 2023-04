Chaves espera manter Vítor Campelos, mas não lhe cortará as asas

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Desportivo de Chaves, espera manter Vítor Campelos na próxima temporada, mas não travará uma possível saída para um patamar competitivo superior.

O treinador de 47 anos cumpre a sua terceira época no clube inglês e recentemente foi associado ao Hull City, da segunda divisão inglesa.

Campelos assumiu que "tem o sonho de treinar em Inglaterra e é bom ver o seu nome ser falado", mas focou-se apenas no trabalho no Chaves até ao final da temporada.

Confrontado com a possibilidade de perder o técnico no fim da época, Francisco José Carvalho revela que já há conversas para manter Campelos.

"Acredito que não vai ser um problema. Mas se for, fico satisfeito por isso, pelo treinador chegar a voos mais altos e ir para um projeto com outras ambições. Não estou a pensar nisso agora, queremos os 35, 36 pontos. Depois, vamos sentar e fechar o contrato com o treinador. De repente, pode chegar um convite para ir para um campeonato inglês, ou para outro com outras ambições", termina.

Campelos chegou ao Chaves já a meio da temporada 2020/21. Subiu à I Liga na época seguinte e está muito perto de assegurar a manutenção no primeiro escalão com uma temporada tranquila e longe dos lugares de descida.

Ao longo da carreira, o treinador passou pelo Trofense, Vitória de Guimarães B, Moreirense, Al-Taawon e Chaves.