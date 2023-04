Miguelito: "A taça é pródiga em surpresas, mas não vejo o Braga a facilitar"

A Taça de Portugal está de volta e esta noite, na Choupana, joga-se a 1.ª mão de uma das meias-finais, entre Nacional da Madeira e Sporting de Braga, clubes em realidades distintas nos tempos atuais, com os insulares a lutar pela manutenção na II liga e os minhotos em lugar de Liga dos Campeões.

Miguelito, a Bola Branca, refere que esta é uma competição "pródiga em surpresas", mas não acredita que "o Braga vai facilitar", perante um opositor com menos recursos. O esquerdino, que representou os dois emblemas, assinala, ainda, que um desafio a duas mãos coloca o favorito "com maior probabilidade de passar", estando os bracarenses nessa posição.

"O Braga vai com cautelas e certamente a respeitar o Nacional, e com intuito de levar um bom resultado para o jogo em casa", afirma.

Os madeirenses lutam pela fuga aos lugares de despromoção, mas esse não será o foco da equipa, considera Miguelito.

"Não vão estar a pensar em como estão classificados no campeonato. Têm a oportunidade de jogar contra uma boa equipa e estarão focados neste jogo e exclusivamente nesta eliminatória", sublinha o ex-jogador.

Miguelito fala de um Braga que pode vir a utilizar jogadores com menos minutos, embora destaque que mesmo as segundas linhas "têm valor". O exemplo do último jogo, com o Estoril, sustenta a ideia do antigo lateral. Artur Jorge foi ao banco, lançou Pizzi e o internacional português marcou o golo que recolocou o Braga na frente do marcador e conquistou o penálti que deixou os minhotos com dois golos de vantagem.

O Nacional da Madeira - Sporting de Braga, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Taça, arranca às 19h30.