João Pinheiro no Chaves-Benfica e Cláudio Pereira apita o Porto-Santa Clara

João Pinheiro foi nomeado para apitar o Chaves-Benfica enquanto que Cláudio Pereira estará no Porto-Santa Clara

O Conselho de Arbitragem revelou as equipas de arbitragem para os jogos da I Liga de sexta-feira e sábado. A jornada arranca com o Famalicão-Vitória de Guimarães, na sexta-feira, com André Narciso como árbitro.

Na terça-feira, às 15h30 arrancam o Estoril-Portimonense, com arbitragem de Bruno Costa, e o Marítimo-Paços de Ferreira, com Artur Soares Dias no apito.

Ao fim da tarde, o Chaves recebe o Benfica com arbitragem de João Pinheiro. Bruno Jesus e Luciano Maia serão os assistentes enquanto que João Pinho é o quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, António Nobre é o VAR nomeado, assistido nessa função por pedro Martins.

O último jogo do dia é o FC Porto-Santa Clara, com Cláudio Pereira enquanto árbitro principal. André Dias e Sérgio Jesus são os auxiliares e André Neto é o quarto árbitro. Vasco Santos é o VAR nomeado e Ângelo Carneiro vai assistir nessa função.