Artur Jorge: "5-0 é confortável para nós"

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, assume que a vitória por 5-0 na visita ao Nacional é uma vantagem confortável e que aproxima o clube da final da Taça de Portugal.

"Sabíamos da importância de assumir uma atitude competitiva adequada ao jogo. Isso aconteceu desde o primeiro minuto, 5-0 é um resultado confortável para nós. Temos de respeitar o adversário na segunda mão para aí fecharmos a eliminatória e ter a final no Jamor", disse, em conferência de imprensa.

O Braga entrou em campo com vários habituais titulares e isso demonstrou "a seriedade na abordagem ao jogo".

"Tinha de ser o primeiro a demonstrar a seriedade com as minhas opções. O facto de jogarmos com a melhor equipa é prova disso", atira.

A segunda mão está marcada para o dia 25 de abril, na Pedreira.

A final será contra o vencedor da eliminatória entre o FC Porto e o Famalicão.