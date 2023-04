Nacional "vai tentar ser feliz" na Taça de Portugal

O treinador do Nacional da Madeira espera que a sua equipa seja feliz no embate com o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça de Portugal.

É um duelo desigual, reconhece Filipe Cândido, mas "não Taça é possível a equipa teoricamente mais frágil vencer a outra".

"É a quarta vez que o Nacional está nas meias-finais, a primeira a jogar num escalão inferior. Vamos tentar ser felizes", resume o treinador, em conferência de imprensa, na Choupana. O Nacional está no 15.º lugar da II Liga, com apenas dois pontos de vantagem sobre a BSAD, que está em posição de "play-off" de manutenção.

Apesar do contexto, Filipe Cândido, certo de que no campeonato a equipa "vai dar conta do recado", quer que os seus jogadores centrem toda a atenção no desafio com o Braga.

"A nossa prioridade é vencer o próximo jogo. No campeonato ainda faltam muitos jogos. Sabemos das nossas dificuldades, mas estamos conscientes do que aí vem. Temos de gerir emoções para que possamos dividir o jogo", observa.



Seria mais fácil dividir a eliminatória, acrescenta, se tudo se decidisse num só jogo. "A dois jogos há mais margem para quem tem mais recursos, que é o caso do Braga. Vamos procurar ser o mais competitivos possível. Tentar ser pacientes, porque em alguns momentos não vamos ter tanta bola como queremos", reconhece.

Depois de ter eliminado o Casa Pia, nos quartos de final, o Nacional tenta voltar a surpreender uma equipa da I Liga. A equipa procura, também, inverter a série de resultados recentes, que está em três derrotas seguidas, sem golos marcados e com nove sofridos.

O Nacional-Braga, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcado para esta quarta-feira às 19h30.