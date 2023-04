Artur Jorge exige "abordagem séria" do Braga frente ao Nacional

O treinador do Sporting de Braga exige seriedade total dos seus jogadores na abordagem ao desafio com o Nacional da Madeira, da II Liga, esta quarta-feira, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Taça de Portugal.

Artur Jorge desliga a equipa do momento do adversário, que está na luta pela permanência no segundo escalão, e espera que as dificuldades sejam criadas apenas pelo adversário.

"Esperamos dificuldades, mas que essas dificuldades não sejam criadas por nós próprios. Temos de nos impor. A diferença de escalão, nesta eliminatória, pouco vale, porque ambas as equipas terão ambição de chegar à final do Jamor. Espero ter uma equipa com a mesma abordagem dos últimos jogos, com a mesma capacidade de finalização, para podermos ganhar o jogo, uma abordagem séria. Não podemos correr o risco, com uma abordagem menos séria, de pôr em causa a presença na final da Taça de Portugal", avisa o treinador, em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, no Municipal de Braga.

Artur Jorge é o primeiro a dar o exemplo, esclarecendo que não vai olhar a poupanças na hora de montar a equipa: "A seriedade passa por eu encontrar a melhor equipa para dar a melhor resposta na Madeira".

O técnico bracarense reforça, ainda, a importância do momento, tendo em conta o objetivo do Braga de reforçar o seu estatuto no futebol nacional.

"Para nos impormos a nível nacional temos de estar nas decisões. Não estivemos na Taça da Liga, mas estamos no campeonato e queremos estar na Taça de Portugal. A conquista de títulos ajuda a solidificar o nosso papel", remata.



O Braga está numa sequência de cinco jogos sem perder, chega de goleada frente ao Estoril (4-1), numa partida em que os jogadores lançados a partir do banco ajudaram a resolver o encontro a favor dos minhotos. Para a partida com o Nacional, confirma Artur Jorge, vai faltar Nuno Sequeira, lesionado.

O encontro da Madeira, a contar para a 1.ª mão das meias-finais da Taça, é esta quarta-feira às 19h30.