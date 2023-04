APAF não se opõe a antevisões de árbitros nos jogos da I Liga

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, dá “os parabéns” à Federação Portuguesa de Futebol e ao Conselho de Arbitragem pela iniciativa promovida na Liga 3, que juntou o árbitro Rui Lima aos treinadores de Felgueiras e Alverca na antevisão ao jogo, momento que viu com “enorme satisfação”.

O modelo de conferências conjuntas, que será aplicado a um encontro de cada jornada da fase de subida do terceiro escalão, é para o presidente da APAF um “momento fantástico”, que deve ser “replicado mais vezes, em mais competições”, porque a arbitragem “também quer fazer parte do jogo”.

“Os árbitros, sejam de futebol profissional ou amador, querem fazer parte do futebol positivo e estas atitudes são benéficas para o futebol. Naturalmente não somos nós, arbitragem, que nos vamos opor a estes momentos fantásticos”, diz Luciano Gonçalves, a Bola Branca, abrindo a porta à adoção do modelo na I Liga.

O presidente da APAF estaria até disponível para ir mais longe: ter entrevistas rápidas com o árbitro principal, no final dos jogos.

Apesar da abertura da Associação de Árbitros, Luciano Gonçalves adianta que “infelizmente, é um tema que ultrapassa a vontade do Conselho de Arbitragem e dos árbitros”, estando a cargo do Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB), organismo que rege as leis do jogo.

“Não existe autorização do IFAB para falar no final dos jogos. Não sabemos se estamos a caminhar nesse sentido, mas agora não seria possível. É como a divulgação dos áudios [do VAR], que muitos acham que é má vontade do Conselho de Arbitragem, mas não é. Não há autorização do IFAB”, explica.

Nestas declarações à Renascença, Luciano Gonçalves acrescenta ainda que, mesmo para a aplicação à I Liga do modelo de antevisão aos jogos, seria necessário “pedir uma opinião ao IFAB, para perceber se o poderia fazer ou não”.