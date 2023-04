Vítor Paneira volta ao ativo e é o novo treinador do Varzim

O Varzim anunciou a contratação do treinador Vítor Paneira, que regressa aos bancos depois de vários anos fora do ativo.

Os poveiros vão para o terceiro treinador da época, depois das saídas de Tiago Margarido e Bruno China. O Varzim está em zona de descida ao Campeonato de Portugal, no 3.º lugar do grupo de manutenção da Liga 3, a um ponto do São João de Ver e a dois do Fafe.

"É um regresso nove anos depois, onde fui feliz. Quero voltar a ser feliz, temos todos uma missão neste processo difícil. O clube tem vivido momentos difíceis na sua história, mas tem ultrapassado", disse, em conferência de imprensa.

Faltam apenas quatro jogos para o final do campeonato, com as deslocações ao terreno do Fafe e Montalegre e as receções ao São João de Ver e Fafe. Paneira acredita na manutenção: "Temos quatro jogos para tentar ganhar e vamos ganhá-los".

É um regresso de Vítor Paneira ao ativo, que não treinava desde 2015/16, quando passou pelo Tondela.

Como treinador, orientou o Serzedelo, Ribeirão, Moreirense, Marco, Vila Meã, Famalicão, Boavista, Gondomar, Tondela e Varzim. Passou pela Póvoa nas épocas 2013/14 e 2014/15.