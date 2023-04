Nota 3 para Fábio Veríssimo. “Segundo amarelo injustificado a Felipe Cardoso”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Fábio Veríssimo, árbitro do Casa Pia - Sporting, partida da jornada 27 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Veríssimo fez uma “arbitragem com critério constante em termos técnicos”, mas errou na expulsão de Felipe Cardoso, avançado do Casa Pia, na segunda parte.

No primeiro tempo, destaque para o lance do primeiro golo do Casa Pia, que começou por ser anulado, mas o VAR confirmou que Rafael Martins estava em jogo. Quem estava mal colocado era o assistente.

Aos 34 minutos, Chermiti e Varela tiveram um lance na área, mas foi boa a decisão ao nada assinalar.

Aos 46 minutos, no segundo golo dos gansos há contacto entre Adan e Rafael Martins, mas normal, lance legal.

Já no segundo tempo, para além do lance da expulsão, aos 82 minutos Edwards pediu penálti, mas não há falta.

Ao todo foram 18 as faltas assinaladas.

Nota 3 para o árbitro devido ao erro na expulsão.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Casa Pia por 4-3.