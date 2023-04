Filipe Martins. "Fica a dúvida se 11 contra 11 teríamos conseguido alguma coisa"

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, lembra que a sua equipa reagiu três vezes contra o Sporting e, por isso, merecem “parabéns”, apesar da derrota.

“Fizemos um jogo bastante competente e com o percalço de sofrermos um golo logo no primeiro minuto. Mas reagimos três vezes frente a uma equipa como o Sporting, e tendo de arriscar. Os meus jogadores estão de parabéns, fomos muito audazes a contrariar o sistema do Sporting numa partida em que ambas as equipas defenderam mal, o que não é normal”, referiu.

Em declarações à Sporttv, Filipe Martins acrescentou: “A qualidade dos jogadores a finalizar também fez a diferença. Foi um excelente jogo e fica aquela dúvida se com 11 contra 11 até final teríamos conseguido levar mais alguma coisa”.

De recordar que Filipe Cardoso foi expulso na segunda parte, pouco depois de ter marcado um dos golos da partida no Jamor.

O técnico dos gansos lembra que os leões estão “na melhor fase de resultados da época”, mas reforça que os seus jogadores deixaram “uma imagem de grande qualidade, crença e mentalidade”.

O Sporting venceu o Casa Pia por 4-3.