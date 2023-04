Casa Pia defronta "o melhor Sporting da época" mas quer causar surpresa

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, pretende surpreender o Sporting, no jogo da 27.ª jornada da I Liga de futebol, apesar de reconhecer que os leões estão no melhor momento da temporada.

Na antevisão à partida de domingo, o treinador dos gansos assumiu que irá defrontar "o melhor Sporting da época", mesmo perante a possibilidade de os 'leões' atuarem com um avançado fixo ou um trio ofensivo mais móvel, tecendo depois rasgados elogios ao adversário.

"Qualquer que seja o 'onze' que o Sporting apresentar irá criar-nos dificuldades. Acredito que o Rúben não esteja a fazer 'bluff' (ausência de Paulinho), porque nem é muito desse estilo. Há essas duas possibilidades de jogarem com três alas na frente ou continuarem a apostar no Chermiti, que tem feito um excelente trabalho. É um jogador muito valoroso", disse.

Segundo Filipe Martins, o Casa Pia vai defrontar um "Sporting mais regular, que teve um pequeno percalço com o Gil Vicente, mas a nível de resultados tem feito uma segunda volta mais condizente com os objetivos".

"Amanhã [domingo] ainda há um fator extra, porque acredito que na cabeça do Rúben Amorim esteja presente a possibilidade de chegar ao segundo lugar. A vitória do FC Porto [2-1 na Luz, na sexta-feira] complicou as contas, mas quem trabalha em clubes dessa dimensão sabe conviver perfeitamente com a pressão e não existem momentos de relaxe", disse.

O papel do Casa Pia, esse é bem claro: "Cabe-nos a nós contrariar o favoritismo do Sporting e fazer pontos para a nossa caminhada, de maneira a terminarmos a época o mais acima possível".

A formação de Pina Manique não poderá contar com o capitão Vasco Fernandes e Godwin para a partida diante do Sporting, dois jogadores que têm sido fulcrais na estrutura dos gansos na presente temporada. No entanto, o técnico Filipe Martins preferiu desdramatizar a situação.

O Casa Pia – Sporting joga-se domingo, a partir das 18h00. Tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.