O Sp. Braga derrotou o Estoril, por 4-1, em partida da jornada 27 da I Liga e não deixa fugir o FC Porto na luta pelo segundo lugar do campeonato.

Pelos arsenalistas marcaram Abel Ruiz, Pizzi (decisivo desde a sua entrada), Iuri Medeiros e Joe Mendes.

Já pelos canarinhos ainda empatou Carlos Eduardo.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho mantêm o terceiro lugar na liga, a dois pontos do FC Porto. Já o Estoril mantém os 25 pontos.

Veja o resumo da partida: