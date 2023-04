Artur Soares Dias. “O FUTEBOL saiu a ganhar”

O árbitro Artur Soares Dias deixou nas redes sociais uma mensagem de satisfação após o clássico Benfica – Sporting.

“Podem não acreditar e podem ter dificuldades em perceber... Não há melhor sentimento quando se termina o 25.º clássico/dérbi e se sente que o FUTEBOL saiu a ganhar. Que o mais relevante foi o espetáculo e os jogadores, independentemente de algum lapso que alguns possam querer encontrar”, escreveu no Instagram.

Soares Dias acrescentou: “A maior vitória que podemos ter é continuar a receber de ambas as partes o RESPEITO e o RECONHECIMENTO do esforço praticado na valorização do desporto que TODOS gostamos”.