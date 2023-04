O Arouca venceu o Marítimo, por 1-0, em partida da jornada 27 da I Liga.

O único golo do encontro foi apontado por Rafa Mujica, aos 34 minutos.

Na classificação, o Arouca passou a somar 44 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, derrotado na sexta-feira por 2-1 no reduto do Boavista, enquanto o Marítimo continua em 16.º, com 19, mas pode ultrapassado pelo Paços de Ferreira.

Veja o resumo da partida: