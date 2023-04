O que resta jogar na luta pelo título?

A vitória do FC Porto frente ao Benfica poderá reabrir a discussão pelo título de campeão nacional, com 21 pontos por disputar nas sete jornadas que restam do campeonato.

As águias levam sete pontos de vantagem para os dragões e o Braga pode encurtar distância para nove. O que falta jogar às três equipas até ao fim da época?

Há ainda um fator comum às três equipas: todas estão em mais uma competição para além do campeonato.

O Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões, com jogos marcados frente ao Inter para os dias 11 e 19 de abril. Pelo meio, vai até ao terreno do Desportivo de Chaves.

Já FC Porto e Sporting de Braga estão nas meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões vão a Famalicão a 26 de abri e recebem os minhtos a 4 de maio. Pelo meio, jogam frente ao Boavista para o campeonato, em casa.

O Braga vai à Madeira defrontar o Nacional a 12 de abril e recebe os madeirenses no dia 25. Pelo meio recebe o Gil Vicente e vai até ao terreno do Casa Pia, para o campeonato.