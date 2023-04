Nota 4 para Soares Dias. "Excelente arbitragem"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 à arbitragem de Artur Soares Dias no clássico entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz, que terminou com vitória dos dragões por 2-1.

"Esteve muito seguro, demonstrou porquê que é reconhecido internacionalmente. Trabalho de excelência, pena que tivesse de recorrer ao VAR para anular o golo do Porto e por ter permitido muitos excessos de Otávio na primeira parte. Recolheu-se quando viu o amarelo. Mais cedo, mais fácil teria sido a sua relação com o jogador. Excelente trabalho", analisa.

O primeiro lance polémico do encontro surgiu aos 3 minutos, quando Taremi caiu na área derrubado por António Silva de carrinho: "Corta a bola de forma evidente, depois há contacto natural. Boa decisão em não assinalar penálti".

Aos 40 minutos, há um golo anulado a Manafá por falta de Taremi sobre Vlachodimos. Mais uma boa decisão.

"Vlachodimos está no ar, tem bola nas mãos. Podemos dizer que não seria garantido que ficasse com ela. Taremi não tem possibilidade de jogar a bola, Vlachodimos estava mais alto com a bola nos braços. Faz desequilibrar o jogador. É uma boa decisão em assinalar a falta", explica.

Mesmo em cima do intervalo, Galeno marca, mas o lance é invalidado por fora de jogo de seis centímetros, após consulta do VAR: "Uma boa intervenção do videoárbitro".

A segunda parte foi "mais fácil de arbitrar". Aos 52 minutos, a bola bate no braço de Grujic, mas sem motivo para penálti: "Há contacto, mas sem motivo para penálti, porque tem o braço encostado ao corpo. Esteve bem o árbitro".

Mais à frente, Otávio pede penálti por mão de Gilberto, mas "toca na zona do peito e do ombro".