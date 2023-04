Arouca está em quinto lugar, mas ainda não pensa na qualificação europeia

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, garante que o clube ainda não pensa na qualificação europeia, apesar de estar no 5.º lugar da tabela classificativa.

O triunfo em Famalicão (1-0), conjugado com o empate a zero do Vitória de Guimarães diante do Paços de Ferreira, levou a equipa da Serra da Freita a ascender ao quinto lugar, primeiro de acesso às competições europeias, mas o treinador reiterou que a luta com os vimaranenses pelo posto não é o foco do clube.

"Temo-nos mantido alheios a isso. Eu compreendo que se fale, pela posição em que estamos e por aquilo que temos feito, mas nós olhamos apenas para cada jogo como uma oportunidade para fazer um bom jogo, ganhar os três pontos e oferecer, em nossa casa, um bom espetáculo aos nossos adeptos, que espero que possam vir em grande número apoiar-nos.[...] O próprio jogo já nos dá pressão suficiente", disse.

O próximo adversário é o Marítimo que "demonstrou a real qualidade dos madeirenses" na vitória da última jornada com o Boavista.

"Olhando para este Marítimo, o resultado que eles obtiveram no último jogo espelha mais aquilo que eles valem enquanto equipa, individualidades e trabalho do seu treinador do que propriamente aquilo que têm feito no resto da época", explicou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à receção aos maritimistas.



Apesar da vitória na última jornada, a formação de José Gomes ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa, posição delicada que deixa os madeirenses a terem de lutar pela manutenção no primeiro escalão, algo que Armando Evangelista vê como uma ameaça, ao invés de uma fragilidade.

"Há que salientar que é uma equipa que está a lutar pela sobrevivência, em que cada jogo tem uma importância tremenda para aquilo que são as aspirações deles. Sabem que cada jogo que passa é menos uma oportunidade que têm para sair da posição incómoda em que estão e daí as dificuldades que vamos ter", alertou.

Dabbagh, Soro e Vitinho mantém-se em processo de recuperação das respetivas lesões e são baixas confirmadas do Arouca para a receção ao Marítimo.

O Arouca, quinto classificado da I Liga, com 41 pontos, recebe o Marítimo, 16.º, com 26, às 15h30 de sábado, para a 27.ª jornada do campeonato, sob arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.