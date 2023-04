Taira tem dupla motivação para o reencontro com Sporting

"É raro estar durante a semana a pensar nisso. Sabemos, sim, que somar pontos aproxima-nos de fazer uma época ainda mais especial do que tem sido até agora. Mas o nosso foco não é a matemática. Mais que nada, para nós é [importante] amealhar. Aquilo que se amealha colhe-se no final."

Ainda assim, "vale os mesmos pontos que qualquer outro jogo". A possibilidade de chegar aos 40 pontos no campeonato - o Casa Pia soma 38 - é que já "não diz grande coisa" a Afonso Taira, que também não faz contas aos lugares europeus, que estão a três pontos de distância:

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, em antevisão ao encontro da jornada 27 do campeonato, o médio-defensivo admite que "é sempre muito bonito defrontar equipas em que já se jogou".

Afonso Taira, jogador do Casa Pia, assume que a receção ao Sporting é especial, por dois grandes motivos: o reencontro com o clube que o formou e a possibilidade de "roubar pontos" a um grande.

Casa Pia paciente, mas não passivo

O Casa Pia apanha o Sporting num momento de recaída. Depois de cinco vitórias consecutivas para o campeonato, os leões empataram no terreno do Gil Vicente, na quarta-feira, em jogo em atraso da jornada 25.

O resultado do Sporting "não muda nada" na preparação do Casa Pia. Afonso Taira salienta que "não é por causa de um resultado menos bom" que a equipa de Pina Manique espera um Sporting "fragilizado".

"Eles têm objetivos muito claros e não podem perder o foco", salienta o médio, de 30 anos, apesar de reconhecer que os leões terão "o seu quê de ansiedade para impor o seu jogo". Cabe ao Casa Pia contrariar.

"Sabemos o que podemos fazer para contrapor. Apesar de termos de ter paciência, não podemos nem vamos ser passivos", frisa Afonso Taira.

O Casa Pia-Sporting está marcado para domingo, a partir das 18h00, no Estádio Nacional, no Jamor. Jogo da jornada 27 da I Liga com relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.