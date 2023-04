Casa Pia espera jogo "ainda mais difícil" após empate do Sporting

"Para discutir o resultado, temos de estar focados no nosso plano e nos nossos comportamentos. Acredito que, devido ao resultado de ontem [quarta-feira], vamos ter um jogo ainda mais difícil, por o Sporting ter perdido dois pontos relativamente ao seu objetivo mínimo, que acredito ser o apuramento para a Liga dos Campeões", reconhece.

Em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, o técnico dos gansos salienta que o Sporting "tem um modelo de jogo muito bem definido", pelo que "nada alterou", na preparação do jogo, depois de a equipa de Rúben Amorim ter complicado as contas do pódio. Contudo, admite que poderá ser o Casa Pia a sofrer as consequências desse empate.

O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, considera que a receção ao Sporting, no domingo, será "ainda mais difícil", depois de os leões terem perdido pontos frente ao Gil Vicente, no jogo que tinham em atraso.

Médio do Casa Pia assume que é "especial" defronta(...)

Filipe Martins acredita que "o segundo lugar ainda está muito presente" na cabeça do treinador do Sporting, pelo que tentará angariar pontos no Jamor em jornada de clássico entre Benfica e FC Porto.

"Vão ter de dar tudo. Nós vamos tentar dificultar, porque queremos a vitória", assume o treinador do Casa Pia, para quem a receção ao Sporting acarreta "notoriedade muito grande", mas os três pontos valem o mesmo:

"Temos grande motivação para disputar todos os jogos do campeonato. Claro que é gratificante a maior envolvência da imprensa e do público, mas a motivação e a vontade de ganhar têm de ser sempre as mesmas. Vale três pontos, como vale outro jogo qualquer", avisa Filipe Martins.

Europa "não é objetivo, mas é possível"

Apesar de ser a época de subida do Casa Pia, a manutenção há muito deixou de ser uma preocupação. Os gansos têm 19 pontos de vantagem sobre a linha de água e estão a três dos lugares europeus.

Ainda assim, Filipe Martins recusa fazer da Europa um objetivo:

"O lema desta casa tem sido dar passos consistentes. [Apuramento para as competições europeias] pode acontecer, estamos a três pontos, estamos a oito jornadas e vamos tentar ganhar os 24 pontos que estão em disputa, mas não é objetivo. Mas é possível. Vai depender de nós."

Esteja ou não a mira apontada à Liga Conferência, Filipe Martins sublinha que o Casa Pia tem de "encarar cada jogo como uma final".

O Casa Pia-Sporting está marcado para domingo, a partir das 18h00, no Estádio Nacional, no Jamor. Jogo da jornada 27 da I Liga com relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.