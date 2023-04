Arara interrompe jogo da Liga Revelação

Cães, chuva, neve, invasores de campo e, agora, uma arara. O jogo da Liga Revelação entre Estoril Praia e Estrela da Amadora foi interrompido por um adepto especial: um pássaro com as cores da equipa da casa.

A arara pousou no relvado, nos minutos iniciais da segunda parte, e de lá não queria sair. Um momento do "staff" do Estrela da Amadora tentou apanhá-la com um casaco, mas a bonita criatura era teimosa e, depois de fugir à marcação, por uns segundos, acabou por voar para longe.

Apesar do apoio da arara, os sub-23 do Estoril cederam derrota caseira frente aos do Estrela, por 1-0. Golo marcado por Brenner, aos 49 minutos.

Ainda assim, mantêm-se na liderança da fase de apuramento do campeão, com 14 pontos em oito jogos, mais um que Famalicão, Estrela e Sporting de Braga. O Vizela soma oito pontos e o Benfica, último, seis.

Veja o episódio caricato: