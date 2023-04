Segunda Liga ao rubro de Moreira de Cónegos para baixo

A jornada de Páscoa promete duelos intensos no topo da Segunda Liga portuguesa, que podem ser decisivos na luta pela subida de divisão.

O líder Moreirense desloca-se ao Algarve, sexta-feira, para defrontar o Farense, quarto classificado. No sábado, é a vez de jogarem entre si terceiro e quintos da tabela – o Académico de Viseu recebe o Vilafranquense. Deste conjunto de jogos pode beneficiar o Estrela da Amadora, que, à partida, tem a tarefa mais fácil, em casa, frente ao Mafra.

André Carvalhas, médio formado no Benfica e com longa experiência no escalão, olha para as equipas da frente e conclui que qualquer uma está capacitada para subir.

"O Moreirense começou bem e terminarão certamente bem também. O plantel é de enorme qualidade e os objetivos, de uma passagem rápida pela Segunda Liga, estavam bem definidos desde início. A Primeira Liga vai ficar bem servida com qualquer uma das equipas que suba a seguir ao Moreirense", diz, antes de prosseguir.

"Tenho amigos nas três. Em Viseu, onde joguei num passado recente, aliado ao investimento feito, conseguiram fazer uma belíssima equipa. E acima de tudo, comandada pelo ‘mister’ Jorge Costa, que me treinou em Olhão e onde, curiosamente, também subimos e fomos campeões", justifica.

Carvalhas é três vezes campeão nacional da Segunda Liga, ao serviço de três clubes diferentes, Olhanense, Tondela e Portimonense.

A jogar atualmente no Fabril do Barreiro, do Campeonato de Portugal, o médio de 34 anos regozija-se pelos títulos alcançados num escalão onde não é fácil ser campeão.



"É um grande orgulho ter o aclamado título dos títulos. Porque subir na Segunda Liga é muito difícil e ainda é mais difícil subir em primeiro lugar – com o título de campeão nacional. Subi em 2008/09 pelo Olhanense, em 2013/14 pelo Moreirense e em 2014/15 pelo Tondela", diz.

Carvalhas destaca a subida pelo Tondela devido "ao golo aos 93 minutos que nos dá o título de campeão nacional. E é com grande orgulho construir estes feitos, agora recordados", finaliza.

O Moreirense lidera o campeonato com 60 pontos, mais 11 do que o Estrela da Amadora, que é segundo classificado. O Académico de Viseu está em lugar de "play-off", com 45 pontos, os mesmos do Farense. Mais atrás surge o Vilafranquense, em quinto, com 41 pontos somados.