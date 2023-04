Daniel Sousa "tem a convicção" que o Gil Vicente vai bater o Sporting

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, está convicto que a sua equipa vai conseguir bater o Sporting na quarta-feira, no jogo em atraso da 25.ª jornada da I Liga.

"Obviamente que se disser que não acredito em vencer isso seria o meu primeiro erro, até porque tenho a convicção que não só queremos, como vamos conseguir vencer o Sporting", disse, em conferência de imprensa.

O Gil recebe o Sporting depois de duas derrotas consecutivas fora de portas, frente ao Rio Ave e Estoril Praia. Daniel Sousa assume que "não é o cenário ideal, mas é sempre bom regressar a casa".

"Sabemos bem o que nos espera, será um jogo de elevada dificuldade por muitos motivos, mas onde vamos entrar com a ambição de vencer. O bom momento do Sporting está à vista de todos, só que os grandes desafios também conferem uma motivação extra a todas as equipas e espero que essa motivação se transforme na atenção devida",atira.

Com Daniel Sousa no comando técnico, o Gil já foi capaz de surpreender um grande ao vencer no Estádio do Dragão, mas o técnico recusa comparar os jogos.

"Não é possível estabelecer uma relação direta entre os dois jogos. Reconheço que 90 por cento das pessoas não estavam à espera de uma vitória do Gil Vicente frente ao FC Porto, mas não foi uma surpresa porque foi um jogo onde consolidamos vários pormenores, só que não é possível estabelecer uma relação direta entre esse desempenho para a receção ao Sporting. São momentos e equipas distintas", termina.

Em 16 jogos orientados no Gil Vicente, Daniel Sousa soma oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Ainda não perdeu nos jogos em casa e "gostaria de manter o registo de invencibilidade em Barcelos até ao fim da época".

O Gil Vicente-Sporting está marcado para esta quarta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.