Sporting "acende a chama" do pódio se derrotar o Gil Vicente

António Morato, antigo defesa-central de Gil Vicente e Sporting, considera que, se derrotar os minhotos, a equipa de Rúben Amorim "acende a chama" do pódio da I Liga.

Gil Vicente e Sporting acertam calendário, na quarta-feira, numa partida em atraso da 25ª jornada. Se vencerem, os leões ficam a três pontos do Sporting de Braga, o atual terceiro classificado, em posição de "play-off" de acesso à Liga dos Campeões.

Em declarações a Bola Branca, Morato atribui favoritismo ao Sporting.

"O Sporting, com concentração, querer e vontade, conseguirá dar a volta ao jogo e trazer os três pontos. O Sporting vai pôr a jornada em dia e, se vencer, vai acender a chama que ainda há em Alvalade", realça.

O antigo defesa alerta, no entanto, para o facto de o Gil Vicente ser "uma equipa difícil em casa": "Tem sido sempre assim ao longo dos anos."



"Pelo Sporting, contra o Gil, ganhei sempre. Ganhámos sempre. Lembro-me bem. De resto, recordo que, no estádio antigo, eram sempre jogos muitos complicados", assinala.

Irregularidade comprometedora



Morato só lamenta a falta de regularidade de resultados do Sporting.



"O Sporting atravessa uma boa fase e está mais confiante, com querer e vontade, era isso que deveria ter mantido, como quando foi campeão. Como todos os anos, acabamos com as calças na mão, desabituamo-nos e agora parece que voltamos ao mesmo", destaca o antigo defesa leonino.

O Sporting visita o Gil Vicente na quarta-feira, às 20h15. Jogo com relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.