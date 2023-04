Porto B vence em Penafiel e sobe ao sexto lugar

O FC Porto B venceu na deslocação ao Penafiel, por 2-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Gonçalo Borges, que tem sido opção na equipa principal, abriu o marcador logo no primeiro minuto da partida. O ponta de lança Wendell dilatou vantagem ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos.

Roberto reduziu para o Penafiel, aos 58 minutos, e carregou em busca do empate, mas não conseguiu voltar a marcar a Francisco Meixedo.

O Porto B alinhou com vários jogadores que já se estrearam pela equipa principal: Meixedo, João Marcelo, Rodrigo Conceição, Bruno Costa, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Marcus Abraham, que se estreou na equipa A na noite de domingo, frente ao Portimonense.

Com esta vitória, o Porto B ultrapassa o Torreense e o Feirense e sobe ao sexto lugar da classificação, com 37 pontos. É o quarto jogo seguido sem vencer para o Penafiel, que está no 10.º lugar com 32 pontos somados.