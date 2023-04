Nuno Almeida é o árbitro do Gil Vicente-Sporting

Nuno Almeida é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o jogo entre Gil Vicente e Sporting, em atraso da 25.ª jornada da I Liga.

O árbitro algarvio de 47 anos apitará o 15.º jogo da I Liga esta época.

É o quarto jogo dos leões com arbitragem de Nuno Almeida. Esteve na pesada derrota com o FC Porto, no Dragão, por 3-0, e nas vitórias frente ao Farense na Taça da Liga, por 6-0, e frente ao Braga, para o campeonato, por 5-0.

Esteve também numa derrota do Gil Vicente esta temporada, no início da época, em casa do Arouca.

Nuno Almeida lidera em Barcelos a equipa formada pelos árbitros assistentes Pedro Felisberto e André Dias. Marcos Brazão será o 4.º árbitro.

A dupla de vídeoarbitragem é constituída por Hugo Miguel (VAR) e Pedro Mota (AVAR).