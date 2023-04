Arouca vence em Famalicão e sobe a lugar europeu

O Arouca venceu em casa do Famalicão, por 1-0, com um golo nos descontos, e subiu ao quinto lugar da I Liga.

O golo da vitória surgiu apenas aos 93 minutos e de grande penalidade, numa falta sobre Benji Michel. Sylla não falhou e deu os três pontos ao Arouca.

A equipa de Armando Evangelista segue numa série de cinco jogos consecutivos sem perder e aproveita a quebra de forma do Vitória de Guimarães para ultrapassar os minhotos. As duas equipas somam os mesmos 41 pontos, mas o Arouca sobe ao quinto lugar, com vantagem no confronto direto.

O sexto posto pode também dar qualificação europeia, caso a Taça de Portugal seja conquistada pelo FC Porto ou Sporting de Braga.