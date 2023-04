Nota 3 para Miguel Nogueira. “Golo mal anulado a Galeno”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Miguel Nogueira, árbitro do FC Porto - Portimonense, partida da jornada 26 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que o árbitro foi mal auxiliado pelo VAR no lance do golo de Galeno, que daria o 2-0 ao FC Porto. O árbitro estava a ter um critério largo e não parece haver falta de Toni Martinez no início do lance que culminou com o tento de Galeno.

Ainda na primeira parte, Taremi cai à entrada da área, não parece ter havido falta. Antes, o mesmo avançado está em fora de jogo e o ataque portista perde-se.

Wellington Júnior protesta alguma coisa, mas não há falta nem canto a favor do Portimonense.

Õ amarelo a Fábio Cardoso é justo.

Aos 37 minutos, Galeno cai na área, mas não há falta e aos 42, o mesmo protagonista não faz falta sobre Moufi, seria canto para os dragões e não livre a favor dos algarvios.

Na segunda parte, para além do lance do golo mal anulado a Galeno, bem os dois amarelos a Lucas Ventura e consequente expulsão.

Resumindo, foi uma arbitragem segura, com boa gestão disciplinar, mas o erro no lance de Galeno. Por isso, nota 3.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Portimonense, por 1-0, com golo de Fábio Cardoso.