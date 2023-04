Marítimo regressa às vitórias

O Marítimo derrotou o Boavista, por 4-2, em partida da jornada 26 da I Liga.

Os insulares, que vinham de três derrotas seguidas, conseguiram conquistar os três pontos, com tentos de André Vidigal (2) e Félix Correia.

Já os axadrezados só reagiram na segunda parte e marcaram dois golos por Salvador Agra e Bruno Lourenço.

No entanto, já nos descontos, Riascos “matou” o jogo com o quarto golo do Marítimo.

Com este triunfo, o Marítimo sobe aos 19 pontos, ultrapassa o Paços Ferreira e está em posição de “play-off” de manutenção. Já o Boavista mantém os 30 pontos e soma a terceira derrota seguida.

