Luís Freire: "Obrigámos o Benfica a queimar tempo"

Luís Freire considera que o Rio Ave deu boa réplica frente ao Benfica, este domingo, e merecia ter levado um ponto da derrota, por 1-0.

Em declarações à Sport TV, após o jogo, o treinador do Rio Ave assinala que a sua equipa "teve oportunidades na primeira parte, teve oportunidades na segunda e podia ter perfeitamente, no mínimo, empatado o jogo": "Obrigámos o Benfica a queimar tempo."

"O que fizemos aqui dá trabalho, é preciso coragem, é preciso os jogadores acreditarem na ideia e terem personalidade. Fomos uma equipa corajosa, com bola, com qualidade, a mostrar a qualidade dos nossos jogadores. Quebrámos muitas vezes o Benfica na pressão, chegámos à baliza do Benfica várias vezes", salienta.

Na opinião de Luís Freire, depois do golo de Gonçalo Ramos, aos 46 minutos, "houve uma equipa em campo a tentar ganhar o jogo ao máximo e outra equipa em campo a gerir o jogo":

"Quatro minutos [de descontos] parece-me pouco tempo para o que foi o jogo e o que se passou em campo. Acabámos o jogo com uma bola a nosso favor. Isto acontece porque o Rio Ave tem muita personalidade. O Benfica, que está na Liga dos Campeões, veio a Vila do Conde e sentiu muitas dificuldades. Tivemos uma pressão alta sobre o Benfica, a condicionar o jogo todo do Benfica. Os meus jogadores estão de parabéns."