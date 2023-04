Paulo Sérgio. Portimonense “vai brigar pelo resultado” contra FC Porto

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, espera um jogo “difícil” contra o FC Porto, “um adversário muito competente e de muita qualidade”.

“Sabemos que vai ser uma tarefa dura, mas que gostamos de nos testar. E temos a firme esperança de que conseguindo sermos organizados, seremos competitivos. E, ao sermos competitivos, fazemos o que é a nossa obrigação, que é conseguir chegar ao Dragão e mostrar uma equipa que vai brigar pelo resultado”, referiu Paulo Sérgio.

Os algarvios têm seis jogadores no limite dos cartões amarelos [Relvas, Seck, Zié Ouattara, Diaby, Cariello e Rui Gomes]. Na época passada, o técnico poupou vários desses atletas e agora voltou a ser questionado sobre o assunto.

“Depois de tanto tempo da outra experiência, acho curioso voltar-se a falar. Essas coisas ditas muitas vezes - daqui a dez anos vão dizer que poupei dez jogadores - volto a repetir: salvaguardei três por motivos que foram mais do que explicados, agora dizerem que poupei meia equipa, é uma inverdade. Agora tenho a mesma opção, amanhã [domingo] tomarei a minha decisão, nessa matéria sou eu que tomo as decisões. Se entender que os seis jogadores que estão à bica do amarelo não jogam, amanhã verão”.

O FC Porto – Portimonense está marcado para este domingo, a partir das 20h30. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.