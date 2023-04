Luís Freire. “Temos mais a ganhar do que a perder”

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, reconhece “favoritismo” do Benfica, mas lembra que os vilacondenses estão “num dos melhores momentos a nível de futebol jogado”.

“Estamos num dos melhores momentos a nível de futebol jogado, de grupo, de compromisso e temos a nossa personalidade e identidade. Por isso, mais do que defrontar um adversário que é líder do campeonato, estamos muito focados no nosso plano de jogo e trabalhamos muito bem nesta paragem, com um jogo de preparação, mas estamos focados naquilo que é o nosso jogo, no nosso campeonato e os nossos interesses, sabendo que esta é a melhor equipa do campeonato e o líder da prova”, referiu.

Freire não tem dúvidas: “Queremos fazer um bom jogo para prosseguir bom campeonato que tempos feito”.

“Temos uma forma de jogar e não a vamos alterar por causa do adversário A, B ou C. A equipa tem melhorado nesta segunda volta e mesmo frente a adversários desta qualidade, que são sempre desafios muito grandes, também temos a oportunidade de demonstrar que temos qualidade e competência”, acrescentou.

O técnico dos vilacondenses deixa elogios ao adversário: “Nós temos mais a ganhar do que a perder, o favoritismo é do Benfica e a responsabilidade também. O Benfica não está primeiro por acaso, tem mérito organização e excelentes jogadores”.

O Rio Ave recebe este domingo o Benfica, em jogo da jornada 26 da I Liga. O jogo vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.