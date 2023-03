Golo aos 50 segundos vale vitória do Estoril sobre o Gil Vicente

O Estoril Praia recebeu e venceu, pro 1-0, o Gil Vicente, na primeira vitória de Ricardo Soares no comando técnico dos lisboetas.

O único golo da partida surgiu aos 50 segundos de jogo, com um remate à entrada da área do espanhol Alejandro Marqués. A assistência foi de João Carvalho.

O Estoril voltou a marcar no primeiro minuto da segunda parte, novamente por Marqués, mas foi invalidado pelo VAR. João Marques, que faz a assistência, estava 7 centímetros em fora de jogo no início da jogada.

O avançado ainda colocou a bola no fundo da baliza numa terceira ocasião, aos 57 minutos, após uma incrível jogada individual, mas o golo foi novamente invalidade. Neste lance, João Marques foi apanhado oito centímetros em fora de jogo.

O Gil Vicente ainda teve boas oportunidades para igualar, mas o marcador não voltou a mexer.

O Estoril vence pela primeira vez com Ricardo Soares como treinador, depois de três derrotas, e continua no 15.º lugar da tabela, mas agora com 25 pontos, aumentando a distância para as três equipas na luta pela manutenção.

Já o Gil Vicente continua no 13.º, com os mesmos 29 pontos, mas pode ser igualado pelo Portimonense.