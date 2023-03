FC Porto e Braga já conhecem calendário das meias-finais da Taça de Portugal

FC Porto e Sporting de Braga ficaram a conhecer, esta sexta-feira, as datas e horários dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal.

Os dragões, campeões em título, visitam o Famalicão a 26 de abril, uma quarta-feira, às 20h30, e recebem os minhotos no Dragão no dia 4 de maio, quinta-feira, à mesma hora.

O Braga desloca-se à Madeira, para defrontar o Nacional, da II Liga, no dia 12 de abril, quarta-feira, às 19h30, e jogam em casa a 25, feriado do Dia da Liberdade, uma terça-feira, no mesmo horário.

Quem passar encontra-se na final, a 4 de junho, no Estádio Nacional.