Deslocações perigosas e um dérbi. Confira o calendário das jornadas 28 a 30 da I Liga

A Liga Portugal divulgou, esta sexta-feira, o calendário das jornadas 28 a 30 do campeonato, em que se destacam várias deslocações perigosas para os grandes, assim como o dérbi da cidade do Porto.

O pós-clássico Benfica-FC Porto, abre no dia 14 de abril, uma sexta-feira, com o Famalicão-Vitória de Guimarães, às 20h15, no arranque da 28.ª jornada.

O Benfica visita o Desportivo de Chaves no sábado, às 18h00, e o Porto recebe o Santa Clara no mesmo dia, às 20h30.

No domingo, o Sporting de Braga recebe o Gil Vicente, às 18h00, e o Sporting o Arouca, às 20h30.

O Braga abre a jornada 29, no terreno do Casa Pia, a 21 de abril, sexta-feira, às 20h15.

O Porto visita o Paços de Ferreira no sábado, às 20h30, e o Benfica recebe o Estoril no domingo, às 18h00.

Numa ronda em que os quatro primeiros jogam em quatro dias diferentes, o jogo grande surge no último: segunda-feira, 24 de abril, véspera de feriado, às 20h15, o Sporting terá teste de fogo no reduto do Vitória.

A jornada 30 arranca a 28 de abril, sexta-feira, às 20h15, com o Rio Ave-Arouca.

O Braga entra em campo no sábado, às 15h30, frente ao Portimonense. O Benfica visita o Gil Vicente no mesmo dia, às 20h30.

No domingo, há dérbi no Dragão: o FC Porto recebe o Boavista às 18h00. Mais tarde, às 20h30, o Sporting defronta o Famalicão.

Calendário das jornadas 28 a 30



28.ª jornada

Sexta-feira, 14 abril

Famalicão – Vitória de Guimarães, 20h15

Sábado, 15 abril

Estoril – Portimonense, 15h30

Marítimo – Paços de Ferreira, 15h30

Desportivo de Chaves – Benfica, 18h00

FC Porto – Santa Clara, 20h30

Domingo, 16 abril

Rio Ave – Casa Pia, 15h30

SC Braga – Gil Vicente, 18h00

Sporting – Arouca, 20h30

Segunda-feira, 17 abril

Vizela – Boavista, 20h15

29.ª jornada

Sexta-feira, 21 abril

Casa Pia – Braga, 20h15

Sábado, 22 abril

Famalicão – Marítimo, 15h30

Boavista – Rio Ave, 18h00

P. Ferreira – FC Porto, 20h30

Domingo, 23 abril

Portimonense – Gil Vicente, 15h30

Santa Clara – Chaves, 18h00

Benfica – Estoril, 18h00

Arouca – Vizela, 20h30

Segunda-feira, 24 abril

Vitória – Sporting, 20h15

30.ª jornada

Sexta-feira, 28 abril

Rio Ave – Arouca, 20h15

Sábado, 29 abril

Marítimo – Vitória, 15h30

SC Braga – Portimonense, 15h30

Vizela – P. Ferreira, 18h00

Chaves – Casa Pia, 18h00

Gil Vicente – Benfica, 20h30

Domingo, 30 abril

Estoril Praia – Santa Clara, 15h30

FC Porto – Boavista, 18h00

Sporting – Famalicão, 20h30