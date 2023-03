Barroso confia que o Porto vai ceder pontos e aposta no Braga para o segundo lugar

"O Braga tem feito um excelente campeonato, tem excelentes jogadores, tem excelente equipa. Não tenho dúvidas nenhumas de que, se vencer os seus jogos todos até ao final, vai conseguir o segundo lugar. Porque acho que as outras equipas não vão ganhar os jogos todos. Vai ser muito difícil para o Braga, mas tem de se tentar. Os jogadores estão cientes disso e de certeza que querem fazer história", realça o antigo jogador.

Em declarações a Bola Branca , Barroso salienta que o Braga "só tem de pensar no seu trabalho" e que, apesar de já não depender apenas de si - precisa que o Porto tropece -, tem tudo para chegar ao segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

Barroso, antigo médio de Sporting de Braga e FC Porto, está confiante que os dragões ainda vão perder pontos, o que dá margem de ultrapassagem aos minhotos, rumo ao segundo lugar do campeonato.

Lino Borges, antigo defesa do Sporting de Braga, a(...)

O Braga é o primeiro a entrar em campo, no sábado, às 15h30. Barroso entrega o favoritismo aos arsenalistas, numa partida "extremamente difícil", contra um Chaves "com boa organização e boas transições".

O facto de jogar antes do FC Porto não afetará a equipa de Rui Jorge, afiança Barroso, para quem isso não tem impacto.

"O Braga, se quer chegar ao segundo lugar, tem de ganhar. Claro que a equipa que vem a seguir sabe o que aconteceu antes, mas as equipas têm de ganhar. O Braga só vai pensar em vencer", garante.

FC Porto não fará gestão a pensar no clássico



Cinco horas depois, entra em campo o Porto, que na jornada seguinte visita a Luz. Barroso garante que Sérgio Conceição não montará a equipa, frente ao Portimonense, em função do clássico com o Benfica.

"As equipas têm de pensar jogo a jogo. Não adianta estar a pensar no jogo seguinte, porque não se sabe o que vai acontecer em cada jogo. Tem de ganhar, nesta altura do campeonato não há outro remédio", frisa.