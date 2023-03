"Braga poderá ser campeão num futuro próximo, tal como foi o Boavista"

O Sporting de Braga pode conquistar o título de campeão nacional, como conseguiu o Boavista em 2011. A convicção é de Lino Borges, antigo defesa esquerdo da equipa minhota.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo lateral que também jogou em Chaves, lança o encontro entre as duas equipas marcado para o próximo domingo, com a equipa de Artur Jorge pressionada para vencer e não deixar fugir o FC Porto no segundo lugar da classificação.

"O Braga já está habituado a essa pressão. O Braga tem mostrado nos últimos que está a consolidar a sua posição no futebol português, com boas equipas e bons plantéis. Acho que a cidade também está mais perto do clube, que era isso que faltava no meu tempo, e tem contribuído para um Braga enormíssimo. Por isso, pode sonhar em ser campeão, como foi o Boavista que não tem a dimensão do Braga", afirma.

O Chaves-Sporting de Braga joga-se antes dos jogos de Benfica e FC Porto. Os minhotos não podem falhar para manter ou aumentar pressão sobre os dragões, uma semana antes do clássico entre águias e dragões.

"A pressão do Braga é uma pressão ótima. Pressão era se precisasse do resultado para se manter na I Liga, agora esta pressão é boa, porque é para chegar à Liga dos Campeões. O Chaves pela época tranquila que está a fazer e com este Braga tem tudo para ser um bom jogo", entende.

O Chaves-Sporting de Braga está marcado para as 15h30 de domingo.