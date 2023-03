Proença pede igualdade fiscal para o futebol reter talento

O presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, apela à igualdade, a nível fiscal, do futebol, em relação a outros setores com impacto semelhante no Produto Interno Bruto (PIB), de modo a conseguir reter o talento nacional.

Em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira, após ter falado na Assembleia da República, Proença mostrou preocupação com a posição do campeonato português no "ranking" da UEFA e pediu ajuda ao Estado.

"Há uma preocupação da Liga Portugal, neste momento, relativamente à posição em que se encontra o futebol português no 'ranking' europeu. Aquilo que pedimos é que o poder legislativo perceba e nos coloque exatamente no mesmo parâmetro, porque se queremos continuar a fazer a retenção do jovem jogador português temos de ter enquadramentos técnico-legais e fiscais que permitam essa capacidade de retenção", afirmou.



Proença considera que o futebol "está a ser descriminado", em relação a outras áreas de atividade com contribuição equiparável para o PIB.

"É uma atividade que tem de ser apoiada. Os números falam por sí", declarou.

O presidente da Liga foi ouvido, esta quarta-feira, na Assembleia da República, em comissão parlamentar sobre reparação de danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais.