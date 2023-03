"É difícil" que o Santa Clara surpreenda o Sporting, mas "tudo pode acontecer"

Sérgio Nunes, que esteve no último resultado positivo do Santa Clara em Alvalade, há 22 anos, assume que "é difícil" repetir a proeza, contudo, acredita na possibilidade de nova surpresa no terreno do Sporting.

Ouvido por Bola Branca, o antigo central recorda o "empate difícil" (0-0) que o conjunto de Ponta Delgada obteve, em 2001, contra um leão comandado por László Boloni e que tinha nas suas fileiras Beto, Jardel, Niculae, Sá Pinto, Hugo Viana, Quaresma ou João Vieira Pinto.

No sábado, o duelo reedita-se, numa fase complicada para os açorianos - são últimos - e de tentativa de chegada ao pódio da Liga por parte dos anfitriões lisboetas - no quarto lugar, atrás do Sporting de Braga.

"Foi um jogo difícil, mas conseguimos. Agora, o Sporting atravessa novamente uma boa fase, ao contrário do Santa Clara, que terá muitas dificuldades. Mas quando começa um jogo, tudo pode acontecer", exclama o antigo defesa.

Para Sérgio Nunes, a possibilidade de a equipa de Rúben Amorim se manter na corrida pelo terceiro lugar do campeonato passa pelo desafio da ronda 26 e, consequentemente, pelo Santa Clara.

"Tudo é possível. O Sporting vai querer chegar ao terceiro lugar e, para isso, vai querer ganhar os jogos todos", sublinha.



O que se passa no Santa Clara?





Sérgio Nunes passou três épocas em São Miguel, entre 2001 e 2004. Também por isso, deixa-o entristecido o momento que o emblema açoriano atravessa, envolvido numa convulsão desportiva e administrativa.

O que se passa, então, no Santa Clara?

"Muitas trocas de treinador, de direcção e, vendo os resultados, alguma coisa não está bem. O que me vem à cabeça é que eles tenham toda a sorte do mundo para se conseguirem aguentar, o que será uma tarefa muito difícil. Mas nada é impossível. [A descida] não aconteceu matematicamente e, por isso, que lutem até ao fim", apela Sérgio Nunes.

O Sporting-Santa Clara está marcado para sábado, às 20h30, em Alvalade. Terá relato em direto da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.