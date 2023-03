Antunes quer continuar no Paços de Ferreira, aconteça o que acontecer

Antunes termina contrato com o Paços de Ferreira no final da época, mas pretende continuar no clube, que luta pela permanência na I Liga.

É a terceira passagem do lateral-esquerdo, de 35 anos, pela Mata Real. As duas primeiras foram entre 2006 e 2007, e na época 2009/10, por empréstimo da Roma. Esta época, leva dois golos e duas assistências em 27 jogos e é indiscutível para César Peixoto, como foi para José Mota.

Em entrevista à Lusa, publicada esta quarta-feira, Antunes revela que a intenção é "jogar mais dois ou três anos", de preferência onde está.

"Enquanto me sentir bem e achar que posso ser importante, vou continuar. (...) Já disse que gostava de terminar a carreira no Paços de Ferreira, mas é claro que isso não depende só de mim. Estou em final de contrato, mas a minha vontade é continuar no clube, seja na I ou II Liga, uma situação que não me causa problema nenhum", assegura.