Qatar "sem influência na gestão desportiva do Sporting de Braga"

A Qatar Sports Investment, acionista minoritário da SAD do Sporting de Braga, garante que não tem "influência na gestão desportiva" do clube minhoto.

Em outubro, o grupo de investimentos do Qatar, que é também dono do Paris Saint-Germain, adquiriu 21,67% do capital da SAD do Sporting de Braga. Segundo a imprensa inglesa, o objetivo do Qatar era utilizar os minhotos como clube de desenvolvimento para o PSG e Manchester United, cujo país já apresentou uma proposta de aquisição.

Em comunicado, o grupo veio desmentir uma notícia "marcada por vários erros grossero" e que "teve ampla divulgação nos meios de comunicação social portugueses".

A Qatar Sports Investment esclarece, primeiro, que "não tem qualquer tipo de envolvimento, de forma direta ou indireta, no alegado processo de aquisição do Manchester United" e que " detém uma participação minoritária na SAD do Sporting Clube de Braga e não possui qualquer tipo de poder de influência na respetiva gestão desportiva, pretendendo apenas o crescimento sustentado do clube, inclusive a consolidação do seu estatuto de candidato a todos os títulos do futebol português e de clube de Liga dos Campeões".

O grupo explica ainda que se "orgulha de seguir uma política desportiva e financeira muito bem definida estrategicamente, através de investimentos focados em diversas modalidades desportivas e clubes que revelem potencial de crescimento de marca e potencie o fortalecimento de parcerias a nível desportivo, marketing e de gestão".

"Nesse sentido, a QSI pretende, em todos os clubes em que investiu, potenciar esses princípios basilares de gestão e projeto, incluindo o Sporting Clube de Braga, que tem ao seu serviço uma equipa de gestão muito capacitada e de qualidade", termina.

O Qatar Sports Investments é o grupo de investimento do próprio governo qatari, que detém a totalidade do Paris Saint-Germain. A entrada do Qatar no desporto recebeu largas críticas de "sportswashing", ou seja, a utilização do desporto para melhorar a reputação de alguma organização ou governo devido a irregularidades ou crimes cometidos.

O grupo que é liderado por Nasser Al-Khelaïfi detém o PSG, o Eupen da Bélgica e agora uma percentagem do capital do Sporting de Braga.