Marítimo tem "três grupos interessados em investir" no clube

O antigo jogador do Marítimo Alex Bunbury apresentou um projeto de investimento para o emblema que milita na I Liga Bwin, sublinhando que "chega de mediocridade" e que a ideia passa por implementar excelência.

Sobre a proposta apresentada, Rui Fontes, presidente do Marítimo, explicou que Alex Bunbury "vem investir no clube e não com interesse em comprar a Sociedade Anónima Desportiva (SAD)".

Para a temporada 2023/2024, o presidente maritimista espera ter um investidor, porque o clube "tem de andar para o futuro e não ficar agarrado ao passado".

"O sistema de gestão revelou-se ultrapassado. O futebol hoje em dia é completamente diferente e o Marítimo está a pagar tudo isso, porque houve clubes do nosso nível que se modernizaram, como por exemplo o Vizela, que, neste momento, tem facilidade em investir, porque tem investidores", afirmou.

O dirigente explicou ainda que o emblema insular já recebeu propostas de mais dois grupos americanos.

"Há três grupos interessados em investir no Marítimo, dois grupos norte-americanos na SAD e o Alex Bunbury, um projeto que pode complementar", concluiu.

"Gostaria de colocar excelência do topo à base. Nada medíocre. Temos aceitado mediocridade por muito tempo. Chega. Quando eu joguei isso não era aceite. Quando jogava esperavam que ganhássemos jogos", disse o antigo avançado, que atuou nos verde rubros na década de 1990.

Agora na condição de investidor, o canadiano, de 55 anos, realizou uma reunião que teve a duração de duas horas com o presidente do emblema insular, Rui Fontes, no Complexo Desportivo do clube, em Santo António, para apresentar o seu projeto para o Marítimo.

"A reunião correu muito bem, foi o primeiro passo. Tendo em conta a conversa que tivemos, o presidente está em sintonia com as minhas convicções de que o Marítimo precisa de ser um clube maior, com jogadores melhores e melhores infraestruturas", afirmou Alex Bunbury, sem querer adiantar pormenores, dada a situação ainda prematura.