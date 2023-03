Edite Fernandes, antiga internacional portuguesa, sente que foi dado "mais um passo" na afirmação do futebol feminino, depois do dérbi entre Benfica e Sporting no domingo.

Mais do que pelo resultado, o jogo no Estádio da Luz foi histórico proque definiu novo recorde de assistência no futebol feminino. 27,221 espetadores marcaram presença no Benfica-Sporting, que o Sporting venceu por 1-0.



Para a antiga jogadora Edite Fernandes, uma das históricas da seleção portuguesa com 132 presenças e 39 golos apontados, foi dado mais um passo importante.

“Este é mais um passo, pessoalmente sinto orgulho, mas a partir de agora estas coisas têm de ser vistas como naturais. Estamos a falar de futebol, há espetáculo, há emoção, há boa qualidade de jogo, há grandes jogadoras e penso que tem de começar a ser natural ir ao estádio assistir a jogos de mulheres”, disse, a Bola Branca.

Edite Fernandes destaca fatores que têm contribuído para a expansão do futebol feminino em Portugal como "o aparecimento das equipas dos clubes grandes, o envolvimento das escolas, das associações, o investimento na formação permitiu aumentar a qualidade. Há muito talento e qualidade técnica nas jogadoras portuguesas. Tudo isto permitiu que se fizesse novamente história".

Para a antiga jogadora, o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal não vai parar: “Há que continuar a trabalhar, a dar visibilidade, a dar condições aos clubes para que mais meninas possam aparecer a praticar".

Edite Fernandes, atualmente com 43 anos, foi capitã da seleção nacional, que representou entre 1996 e 2016. Passou pelo Boavista, 1.º de Dezembro, Huelva, Atlético de Madrid, FK Donn, Zaragoza, Blue Heat, Valadares Gaia, Sporting de Braga e Fófó.