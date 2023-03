Sporting quebra enguiço e derrota Benfica

O Sporting derrotou o Benfica, por 1-0, em partida da jornada 17 do campeonato nacional de futebol feminino.

As encarnadas dominaram a partida, especialmente no segundo tempo, mas não conseguiram marcar.

As leoas aproveitaram um contra-ataque para fazer o golo, através de Maiara Niehues, aos 63 minutos.

A melhor jogadora em campo foi Hannah Seabert, com um par de grandes intervenções.

O Sporting interrompe uma série de sete vitórias consecutivas das jogadoras de Filipa Patão no dérbi de Lisboa. É, igualmente, a primeira derrota do Benfica no campeonato.

Apesar da derrota, as encarnadas continuam na liderança isolada da Liga, com mais 9 pontos que Sporting e Braga, que partilham o segundo posto.

Nota ainda para o facto de ter sido batido o recorde de espectadores em Portugal de um jogo de futebol feminino: 27221 espectadores (o anterior máximo era de 15 mil espectadores).